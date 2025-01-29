Грузия сможет стать энергонезависимой к 2030 году

Такая важная цель, как энергонезависимость Грузии, вполне может быть достигнута к 2030 году, как планирует руководство страны, заявили в грузинском Минэкономики.

Благодаря росту интереса инвесторов к энергетическому сектору Грузии страна вполне может приобрести энергонезависимость к 2030 году, как и планировалось, уверенность в этом выразил глава одного из департаментов Минэкономики Джубо Турашвили.

"В министерство поступило 435 предложений путем прямых переговоров общей установленной мощностью 11 170 мегаватт, это означает – заявленная политика правительства Грузии о том, что наша страна должна стать энергонезависимой к 2030 году, является реалистичной и достижимой"

– представитель ведомства

По его словам, большая часть заявок связана с солнечной энергетикой – это 241 проект. На втором месте объекты гидроэнергетики, их насчитывается 133. По ветряным станциям была подана 61 заявка.

Стоит отметить, что за последнее десятилетие, с 2013 по прошлый год, в Грузии были возведены 64 ГЭС, одна ветряная электростанция и две теплоэлектростанции.