Грузия заинтересовалась закупкой энергоресурсов у Туркменистана

Ираклий Кобахидзе в Ашхабаде заявил, что Грузия заинтересована в закупке энергоресурсов у Туркменистана и надеется на скорую реализацию подписанных соглашений.

Грузия может предложить Туркменистану транзит энергоресурсов, а также она заинтересована их закупкой, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе своего официального визита в Ашхабад.

"Мы можем предложить Туркменистану помощь в плане транзита энергоресурсов. Кроме того, мы также заинтересованы в закупке у них энергоресурсов"

- Ираклий Кобахидзе

Он также выразил надежду на скорый прогресс в отношениях двух стран на основе подписанных соглашений в Ашхабаде.

Напомним, что официальный визит Ираклия Кобахидзе вместе с правительственной делегацией в Ашхабад начался накануне. В ходе его была проведена встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и другими первыми лицами страны.