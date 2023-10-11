В Физули возвращаются десятки семей

Опубликовано: 9:10, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в город Физули вернутся 22 азербайджанские семьи. Это те, кто вынужден был покинуть родной город из-за оккупации.

Вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в освобожденные и восстановленные города. Утром 11 октября в Физули выехала очередная колонна.

Из Баку в Физули сегодня переезжают 22 семьи - 59 человек. Организована автомобильная перевозка. В город спустя многие годы возвращаются люди, покинувшие родные места из-за оккупации. В Физули они разместятся в новых домах, адреса проживания уж известны, они были определены посредством жеребьевки ранее. Переезжающие семьи до сего дня проживали в ЖК «Гобу Парк 3».

На 11 октября жителями города Физули являются свыше 660 человек - 187 семей. Накануне в город переехала 21 семья.