Вестник Кавказа

В Дагестане продолжат лечение 19 пострадавших при терактах

В Дагестане продолжат лечение 19 пострадавших при терактах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минздрав РФ сообщил о том, что 19 пострадавших от рук террористов во время атак на Дербент и Махачкалу продолжают лечение в местных стационарах. Состояние 6 из них оценивается как тяжелое.

Лечение в дагестанских стационарах продолжаются 19 пострадавших от рук боевиков во время атак Махачкалы и Дербента. Состояние шести из них врачи оценивают как тяжелое.

«19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, 6 из них остаются в тяжелом состоянии»

– помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

Напомним, что в результате террористической атаки на 2 православных храма и 2 синагоги в Дагестане и Махачкале пострадали 26 человека, погиб 21 человек. Пятеро террористов были ликвидированы.

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