Вестник Кавказа

Лавров встретился с главой МИД Узбекистана

Лавров встретился с главой МИД Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана. Стороны обсудили актуальные темы стратегического партнерства. Министры договорились продолжать диалог.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров встретился со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Как написал в своем телеграм-канале Саидов, стороны обозначили важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга ради укрепления доверия.

Министры в ходе переговоров затронули актуальные темы стратегического партнерства и подготовку к предстоящим мероприятиям различных уровней.

В заключение узбекский министр заявил, что руководители внешнеполитических ведомств договорились продолжать постоянный диалог в духе сотрудничества.

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