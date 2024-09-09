Лавров встретился с главой МИД Узбекистана

Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана. Стороны обсудили актуальные темы стратегического партнерства. Министры договорились продолжать диалог.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров встретился со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Как написал в своем телеграм-канале Саидов, стороны обозначили важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга ради укрепления доверия.
Министры в ходе переговоров затронули актуальные темы стратегического партнерства и подготовку к предстоящим мероприятиям различных уровней.
В заключение узбекский министр заявил, что руководители внешнеполитических ведомств договорились продолжать постоянный диалог в духе сотрудничества.