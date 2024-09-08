Спасателей и полицейских Армении будет готовить единый вуз

В Армении появится новое единое учебное заведение при МВД страны – оно будет готовить полицейских и спасателей, это позволит усовершенствовать механизм их подготовки и переподготовки.

В скором времени в системе подготовки сотрудников полиции и спасателей Армении заработает новый вуз при министерстве внутренних дел страны, сообщила сегодня на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности в Национальном собрании (парламенте) АР заместитель министра внутренних дел республики Арпине Саркисян.

"Благодаря этому нам удастся согласовать задачи и деятельность вновь созданного ведомственного образовательного учреждения с нынешней политикой МВД"

- Арпине Саркисян

Это вызвано реорганизацией учебного комплекса полиции Армении и Государственной академии кризисного управления и необходимо для удовлетворения кадровой потребности подведомственных служб, отметила замминистра, передает NEWS.am.

Новый вуз позволит обеспечить эффективную модель управления, обеспечивающую единую методологию организации образовательного процесса, отметили в правительстве.

"Цель данной законодательной инициативы – внести концептуальные изменения в процесс организации обучения как полицейских, так и спасателей. Механизмы подготовки и переподготовки последних будут кардинальным образом изменены"

- представитель правительства Армении

Любопытно, что ректором нового вуза станет не полицейский или спасатель, а гражданский специалист.

Законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности.