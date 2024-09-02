Нападение на полицейских в Армении – есть жертва

Сельский житель сегодня вечером убил полицейского в Армении, второй правоохранитель ранен. Мужчина скрылся, он объявлен в розыск.

Убийство полицейского было совершено сегодня в Армавирской области, информацию о преступлении распространило МВД Армении.

ЧП случилось в селе Налбандян. Стражи порядка получили оперативные сведения об оружии, которое тайно хранит у себя один из его жителей.

Полицейские отправились к нему домой. Там мужчина начал стрелять по ним из автомата.

Пострадали минимум двое стражей порядка. Они были госпитализированы. Один из раненых умер – врачи не смогли помочь ему. Он ушел из жизни не приходя в сознание.

Убийца объявлен в розыск. Ему 41 год, его зовут Манук Маргарян. МВД предупреждает, что мужчина, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство, вооружен.