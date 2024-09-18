У Краснодара появился "голос города"

Искусственный интеллект помог властям Краснодара создать собственный "голос города" – в этом процессе участвовали тысячи его жителей, а собрал их голоса воедино искусственный интеллект.

У Краснодара появился собственный "голос" – его с помощью искусственного интеллекта создали тысячи жителей кубанской столицы, сообщает краснодарский девелопер "Инсити".

"Голос Краснодара" состоит из 2 743 реальных голосов горожан, а создали его жители кубанской столицы, вняв призывам баннерам в разных районах города, что они и сделали. Затем голоса обработали при помощи искусственного интеллекта, объединив их в один, цитирует руководство Инсити "АиФ-Юг".

"Я обрадовался, что голос получился мужским, потому что история города такова, что он ранее был крепостью – у него все же мужской характер"

- глава департамента информационной политики городской администрации Павел Лаврентьев.

Голос Краснодара записали на флэш-карту, которую и передали Лаврентьеву в виде микрофона с флэшкой – впервые он прозвучит перед Днем города на местном радио. Впоследствии голос будет звучать в городском транспорте или в объявлениях для жителей кубанской столицы.