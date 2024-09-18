Вестник Кавказа

У Краснодара появился "голос города"

У Краснодара появился "голос города"
© Фото: администрация Краснодара
Искусственный интеллект помог властям Краснодара создать собственный "голос города" – в этом процессе участвовали тысячи его жителей, а собрал их голоса воедино искусственный интеллект.

У Краснодара появился собственный "голос" – его с помощью искусственного интеллекта создали тысячи жителей кубанской столицы, сообщает краснодарский девелопер "Инсити".

"Голос Краснодара" состоит из 2 743 реальных голосов горожан, а создали его жители кубанской столицы, вняв призывам баннерам в разных районах города, что они и сделали. Затем голоса обработали при помощи искусственного интеллекта, объединив их в один, цитирует руководство Инсити "АиФ-Юг".

"Я обрадовался, что голос получился мужским, потому что история города такова, что он ранее был крепостью – у него все же мужской характер"

 - глава департамента информационной политики городской администрации Павел Лаврентьев.

Голос Краснодара записали на флэш-карту, которую и передали Лаврентьеву в виде микрофона с флэшкой – впервые он прозвучит перед Днем города на местном радио. Впоследствии голос будет звучать в городском транспорте или в объявлениях для жителей кубанской столицы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
585 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

День Краснодара отметят легендарным оперным шоу

День Краснодара отметят легендарным оперным шоу

Кубань нарастила товарооборот с Африкой

Кубань нарастила товарооборот с Африкой

В Краснодаре стартует большая &quot;Кубанская ярмарка&quot;

В Краснодаре стартует большая "Кубанская ярмарка"

Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

В Краснодаре все же построят метро

В Краснодаре все же построят метро

Урожай кукурузы собирают в Чечне

Урожай кукурузы собирают в Чечне

Мужчина погиб под колесами поезда в Краснодаре

Мужчина погиб под колесами поезда в Краснодаре

&quot;Краснодар&quot; проиграл ЦСКА в Кубке России

"Краснодар" проиграл ЦСКА в Кубке России

Пожар в Крымске случился из-за сигареты

Пожар в Крымске случился из-за сигареты

Новостройки Сочи догоняют по ценам Москву

Новостройки Сочи догоняют по ценам Москву

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы