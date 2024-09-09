База ФК "Краснодар" названа лучшей по архитектурному решению

База футбольного клуба "Краснодар" в Адыгее завоевала Гран-при престижной архитектурной премии G8 Creative Awards 2024, итоги которой подвели в Москве.

В Москве подвели итоги архитектурной премии G8 Creative Awards 2024, за Гран-при которого боролись проекты театра драмы и комедии в Черкесске, научно-деловой центр Orbital, а также национального-космический и культурный центры.

"Плавные обводы фасадов, спускающиеся к зеркалу воды многоуровневыми "палубами" этажей и открытых террас, создают пластику здания. Логичным продолжением архитектурного образа стали решения по благоустройству участка. Каскад террас, скамеек и ступеней, "стекающих" по береговому склону, гармонично связывают здание с окружающим ландшафтом"

- эксперты премии

База кубанского футбольного клуба построена в Адыгее рядом с поселком Четук, у берега водоема в окружении леса. Спортивно-оздоровительный комплекс состоит внешне напоминает яхту – он состоит из трех блоков разной этажности, каждый корпус которого выполнен в форме эллипса со сужающимися вверх этажами.

Здесь игроки "Краснодара" живут во время сборов, готовятся к матчам и проходят реабилитацию – к их услугам комфортабельные гостиничные номера, столовая с панорамным видом на озеро, а также рекреационные и игровые зоны.

Архитекторы базы клуба - Максим Рымарь, Алексей Шангин и коллектив компании-проектировщика Rymar.Studio.