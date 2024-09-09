Вестник Кавказа

База ФК "Краснодар" названа лучшей по архитектурному решению

База ФК "Краснодар" названа лучшей по архитектурному решению
© Фото: ВКонтакте
База футбольного клуба "Краснодар" в Адыгее завоевала Гран-при престижной архитектурной премии G8 Creative Awards 2024, итоги которой подвели в Москве.

В Москве подвели итоги архитектурной премии G8 Creative Awards 2024, за Гран-при которого боролись проекты театра драмы и комедии в Черкесске, научно-деловой центр Orbital, а также национального-космический и культурный центры.

"Плавные обводы фасадов, спускающиеся к зеркалу воды многоуровневыми "палубами" этажей и открытых террас, создают пластику здания. Логичным продолжением архитектурного образа стали решения по благоустройству участка. Каскад террас, скамеек и ступеней, "стекающих" по береговому склону, гармонично связывают здание с окружающим ландшафтом"

- эксперты премии

База кубанского футбольного клуба построена в Адыгее рядом с поселком Четук, у берега водоема в окружении леса. Спортивно-оздоровительный комплекс состоит внешне напоминает яхту – он состоит из трех блоков разной этажности, каждый корпус которого выполнен в форме эллипса со сужающимися вверх этажами.

Здесь игроки "Краснодара" живут во время сборов, готовятся к матчам и проходят реабилитацию – к их услугам комфортабельные гостиничные номера, столовая с панорамным видом на озеро, а также рекреационные и игровые зоны.

Архитекторы базы клуба - Максим Рымарь, Алексей Шангин и коллектив компании-проектировщика Rymar.Studio.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
485 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новостройки Сочи догоняют по ценам Москву

Новостройки Сочи догоняют по ценам Москву

Благоустройство коснется центра Майкопа

Благоустройство коснется центра Майкопа

На Дону планируют построить технопарк радиоэлектроники

На Дону планируют построить технопарк радиоэлектроники

Нальчик принимает архитектурный форум

Нальчик принимает архитектурный форум

Строителям из Узбекистана пообещали высокую зарплату в РФ

Строителям из Узбекистана пообещали высокую зарплату в РФ

Сироты и жильцы аварийных домов получили квартиры в Адыгее

Сироты и жильцы аварийных домов получили квартиры в Адыгее

6 объектов будут благоустроены в Сочи

6 объектов будут благоустроены в Сочи

Ремонт дороги от Майкопа до Карачаевска окончен

Ремонт дороги от Майкопа до Карачаевска окончен

Пляжи Новороссийска преобразятся к следующему сезону

Пляжи Новороссийска преобразятся к следующему сезону

Безработица на Кубани упала до 2%

Безработица на Кубани упала до 2%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы