"Краснодар" проиграл ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла встреча ЦСКА и "Краснодара" в рамках Кубка России. Победу со счетом 2:0 одержала команда из Москвы.
Встреча в рамках группового этапа Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодара" состоялась в Москве.
Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля. Голы на свой счет оформили Милан Гайич и Матвей Кисляк.
"Краснодар", несмотря на поражение, сохранил первую строчку в группе С (9 очков). ЦСКА остается на втором месте (8 очков).
Далее расположились "Ахмат", у которого 3 очка, а также нижегородский "Пари НН" (1 очко).