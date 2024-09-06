Вестник Кавказа

"Краснодар" проиграл ЦСКА в Кубке России

"Краснодар" проиграл ЦСКА в Кубке России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве прошла встреча ЦСКА и "Краснодара" в рамках Кубка России. Победу со счетом 2:0 одержала команда из Москвы.

Встреча в рамках группового этапа Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодара" состоялась в Москве.

Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля. Голы на свой счет оформили Милан Гайич и Матвей Кисляк.

"Краснодар", несмотря на поражение, сохранил первую строчку в группе С (9 очков). ЦСКА остается на втором месте (8 очков).

Далее расположились "Ахмат", у которого 3 очка, а также нижегородский "Пари НН" (1 очко).

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