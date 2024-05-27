Вестник Кавказа

Спартак Гогниев вернулся в «Аланию»

Спартак Гогниев вернулся в «Аланию»
© Фото: пресс-служба “Алании“
«Алания» сообщила о возвращении Спартака Гогниева. Он уже тренировал клуб из Владикавказа с июля 2019 по май 2022. С ним «Алания» доходила до полуфинала Кубка России.

Российский футбольный специалист Спартак Гогниев вернулся в «Аланию», сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

Гогниев уже руководил «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года. За три года тренер вывел «барсов» из Второй лиги в Первую, а также дошел с командой до полуфинала Кубка России 2021/2022.

В конце мая 2022 года Гогниев ушел с поста «Алании». В сентябре того же года он возглавил подмосковные «Химки», но уволился оттуда после скандала.

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