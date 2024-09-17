Вестник Кавказа

Массовые проверки транспорта продолжатся на Ставрополье

Массовые проверки транспорта продолжатся на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье продолжатся проверки транспорта. Участники рейдов следят за техническим состоянием автобусов и маршруток, условиями перевозки пассажиров и состоянием водителей.

На Ставрополье продолжатся масштабные проверки пассажирского транспорта в рамках оперативно-профилактической программы «Автобус». Цель этой инициативы – обеспечить безопасность дорожного движения и повысить качество пассажирских перевозок. Согласно информации от краевой Госавтоинспекции, акция продлится и 29 сентября, чтобы охватить как можно больше объектов и участников дорожного движения.

«В связи с увеличением фактов ДТП с участием автобусов и маршрутных такси, по всему краю организованы проверки в точках их выпусков на линию, где проводится предрейсовый осмотр и выдаются соответствующие документы на осуществление деятельности»

– ГАИ СК

Операция «Автобус» была запущена в ответ на возросшее количество ДТП с участием общественного транспорта. Основные задачи данной инициативы заключаются в следующем:

  • Повышение уровня безопасности. Операция направлена на выявление нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров.
  • Контроль технического состояния транспортных средств. Проверка технической исправности автобусов, трамваев и маршруток позволяет предотвратить аварийные ситуации. Особенно важно проверять тормозные системы, освещение и выборочные мелкие детали, которые могут оказаться ключевыми в критической ситуации.
  • Образование и информирование. Важным аспектом операции является просвещение водителей и пассажиров о правилах безопасности. Инспекторы не только проводят проверки, но и информируют о последствиях нарушения правил.
  • Обеспечение правопорядка. Операция подразумевает взаимодействие с другими правоохранительными органами для обеспечения общественного порядка во время проведения проверок.
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