Вестник Кавказа

Власти усовершенствуют автобусное сообщение между Ставрополем и КМВ

Водитель автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье проработают вопрос автобусного сообщения между Ставрополем и КМВ. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров.

На Ставрополье завершилась прямая линия губернатора Владимира Владимирова, в ходе которой обсуждались, в том числе, и проблемы транспортной инфраструктуры региона.

Так, обсуждался маршрут из Ставрополя в Кавминводы. Губернатор выразил озабоченность по поводу действительно неудовлетворительного состояния инфраструктуры данного направления, призвав принять срочные меры по улучшению ситуации. В частности, было отмечено, что старый автопарк создает не только неудобства для пассажиров, но и угрозу их безопасности.

Подчеркнув важность обеспечения безопасности пассажиров, глава региона поручил провести тщательную проверку автобусов в сотрудничестве с Ространснадзором.

«С Ространснадзором отработаем и проведем проверку автобусов, чтобы люди до КМВ добирались безопасно»

– Владимир Владимиров

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