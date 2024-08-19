Новые автобусные остановки с терминалами появятся в Ереване

В столице Армении в скором времени появятся новые автобусные остановки с платежными терминалами. До конца года их количество планируется увеличить до 50 штук.

Мэрия Еревана намерена установить в городе новые автобусные остановки. Об этом сообщают армянские СМИ.

Речь идет об остановках, на которых также будут располагаться платежные терминалы. Соответствующую информацию также подтвердили в самой мэрии.

Первую такую остановку установят в ближайшее время. Всего в текущем году на улицах армянской столицы планируется разместить примерно 50 остановок такого типа.