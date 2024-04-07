Ереванские парковки раскрасят в четыре цвета

Кабинет министров Армении на своем сегодняшнем заседании решал крайне важный вопрос: как упорядочить платные парковки в армянской столице. Решили сделать на них разную цветовую разметку.

Все платные муниципальные парковки в Ереване получат различные цвета – такое решение на своем заседании сегодня приняло правительство страны.

Сделано это было для того, чтобы ереванским водителям было проще ориентироваться в местах для стоянок автомобилей и не путать муниципальные со служебными, передает Sputnik Армения.

Так, платные муниципальные парковки в малом центре столицы (зона "А") останутся красными, в расширенном центре (зона "Б") будут синими, а служебные стоянки обозначат белой разметкой. Будет введена и новая категория - платные стоянки с пунктами зарядки для электромобилей, их, по аналогии с экологией, сделают зелеными.

Плата за парковку в каждой из категорий будет разной, но вот ее стоимость не называется.

Любопытно и то, что раньше стоянка для всех электромобилей на всех муниципальных стоянках была бесплатной, теперь же вопрос стоимости "зеленых" парковок отдали на откуп местному бизнесу.