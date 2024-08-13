Вестник Кавказа

Президент «Ночных волков» стал «Достоянием Дербента»

Президент «Ночных волков» стал «Достоянием Дербента»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президента «Ночных волков» Залдостанова наградили медалью «Достояние Дербента». Награда была получена из рук главы города.

Президент мотоклуба «Ночные волки» получил медаль «Достояние Дербента». По словам главы города, награжденный внес значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

«Вручил медаль „Достояние Дербента“ Александру Залдостанову как большому патриоту России. „Ночные волки“ вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, укрепление общества. Сейчас, когда наша страна воюет за свою безопасность, это особенно важно»

– мэр дагестанского города Ахмед Кулиев

После награждения Залдостанов обсудил с Кулиевым особенности реализации совместных проектов.

Отметим, что мотоклуб «Ночные волки» за время своей работы удалось создать множество инициатив и проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Мотоклуб, известный не только в России, но и за ее пределами, активно участвует в различных социальных и культурных мероприятиях.

Программа патриотического воспитания клуба включает в себя проведение лекций, встреч с ветеранами, спортивные мероприятия и экскурсии по историческим местам. Все эти активности рассчитываются таким образом, чтобы молодежь могла увидеть и прочувствовать значимость истории своей страны.

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