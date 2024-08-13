Президент мотоклуба «Ночные волки» получил медаль «Достояние Дербента». По словам главы города, награжденный внес значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
«Вручил медаль „Достояние Дербента“ Александру Залдостанову как большому патриоту России. „Ночные волки“ вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, укрепление общества. Сейчас, когда наша страна воюет за свою безопасность, это особенно важно»
– мэр дагестанского города Ахмед Кулиев
После награждения Залдостанов обсудил с Кулиевым особенности реализации совместных проектов.
Отметим, что мотоклуб «Ночные волки» за время своей работы удалось создать множество инициатив и проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Мотоклуб, известный не только в России, но и за ее пределами, активно участвует в различных социальных и культурных мероприятиях.
Программа патриотического воспитания клуба включает в себя проведение лекций, встреч с ветеранами, спортивные мероприятия и экскурсии по историческим местам. Все эти активности рассчитываются таким образом, чтобы молодежь могла увидеть и прочувствовать значимость истории своей страны.