Вестник Кавказа

"Ахмат" потерпел крупное поражение от ЦСКА

"Ахмат" потерпел крупное поражение от ЦСКА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ахмат" продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до 10 матчей. Сегодня грозненцы уступили ЦСКА.

В Москве 28 сентября состоялась встреча 28-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и грозненским "Ахматом". Крупную победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Голами в составе ЦСКА отметились полузащитник Аббосбек Файзуллаев (19-я и 50-я минуты) и защитник Хелвен (42-я).

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" c 6 очками занимает последнее, 16-е место в чемпионате России. Грозненцы по-прежнему не одержали пока в первенстве ни одной победы. ЦСКА с 17 очками занимает 4-ю строчку.

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