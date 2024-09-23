"Ахмат" потерпел крупное поражение от ЦСКА

ФК "Ахмат" продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до 10 матчей. Сегодня грозненцы уступили ЦСКА.
В Москве 28 сентября состоялась встреча 28-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и грозненским "Ахматом". Крупную победу со счетом 3:0 одержали хозяева.
Голами в составе ЦСКА отметились полузащитник Аббосбек Файзуллаев (19-я и 50-я минуты) и защитник Хелвен (42-я).
Турнирная таблица
На данный момент "Ахмат" c 6 очками занимает последнее, 16-е место в чемпионате России. Грозненцы по-прежнему не одержали пока в первенстве ни одной победы. ЦСКА с 17 очками занимает 4-ю строчку.