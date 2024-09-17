Вестник Кавказа

"Ахмат" не смог переиграть дома "Крылья Советов"

матч чемпионата России по футболу между “Ахматом“ и “Крыльями Советов“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Ахмат“
Грозненский "Ахмат" принимал сегодня на своем поле "Крылья Советов". Команды не сумели выявить победителя.

В Грозном 23 сентября состоялась встреча 9-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов".

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол "Ахмата", забитый нападающим Фелиппе Кардозо на 68-й минуте, гости ответили точным ударом защитника Алоиса Ороза на 97-й минуте.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" занимает 15-ю строчку в чемпионате России, имея в своем активе 6 очков. "Крылья Советов" с 10 очками располагаются на 10-м месте.

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