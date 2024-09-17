"Ахмат" не смог переиграть дома "Крылья Советов"

Грозненский "Ахмат" принимал сегодня на своем поле "Крылья Советов". Команды не сумели выявить победителя.
В Грозном 23 сентября состоялась встреча 9-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов".
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол "Ахмата", забитый нападающим Фелиппе Кардозо на 68-й минуте, гости ответили точным ударом защитника Алоиса Ороза на 97-й минуте.
Турнирная таблица
На данный момент "Ахмат" занимает 15-ю строчку в чемпионате России, имея в своем активе 6 очков. "Крылья Советов" с 10 очками располагаются на 10-м месте.