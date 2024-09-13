Всемирный день туризма стартовал в Грузии

В Тбилиси начался трехдневный форум по случаю Всемирного дня туризма. Мероприятия этого года посвящены теме туризма и мира.

В Грузии проходит Всемирный день туризма, в этом году мероприятие по линии ООН впервые проходит в одной из стран Южного Кавказа.

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября в честь Всемирной туристской организации ООН. Грузия - первая на Южном Кавказе страна, принимающая это мероприятие. Тема Дня туризма в 2024 году -"Туризм и мир".

На открытии Всемирного дня туризма в грузинской столице выступила замглавы Минэкономики страны Мариам Квривишвили.

"Туризм процветает во времена мира, гармонии и уважения. Это ценности, которые мы все разделяем. Все народы, которые собрались в этом зале... Мы нация, которая очень хорошо знает цену миру"

– Квривишвили

В туристической области необходимы культурный обмен, диалог и мир, подчеркнула она.

На форум в Тбилиси прибыли гости из разных стран, министры туризма, делегаты международных организаций, представители туристической сферы, эксперты отрасли. День туризма продлится три дня, в программе дискуссии, обсуждение мировых туристических тенденций, важность мира для развития отрасли.

Грузия туристическая

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что власти постараются использовать это событие по максимуму для продвижения бренда Грузии как туристического бренда на мировом уровне.

"Туристическая сфера в Грузии развивается успешно и получает все больше признания в мире. Постоянно появляются высокие оценки в западных изданиях, к примеру, о Батуми говорят как об одном из самых привлекательных городов мира для туристов. Наши заповедники получают премии. Туристов приезжает в страну все больше, и поступления в бюджет от туризма изрядные", - прежде всего сказал он.

"Что особенно приятно, туристы в социальных сетях пишут очень позитивно о грузинском народе, о гостеприимстве, об общении с местным населением. И это, конечно, очень важно для позиционирования Грузии на международной арене. Так что здесь у нашей республики все хорошо", - добавил Петре Мамрадзе.

"На сегодняшний день туризм приносит Грузии миллиарды долларов, что очень много для такой маленькой страны, особенно по сравнению с тем, что было раньше. Простые граждане активно стремятся участвовать в туристической сфере – сдают приезжающим свое жилье внаем, устраивают хостелы, переоборудуют недвижимость под нужды туристов. В любом самом глухом месте Грузии сейчас есть гостиница, сеть маленьких гостиниц стоит на каждой трассе", - сообщил руководитель Института стратегии управления.

"Эти гостиницы построены и отделаны по лучшим европейским стандартам – хоть в высокогорных районах, хоть где угодно. Такого раньше не было. Если такая инфраструктура появилась, значит, люди этим занялись серьезно, потому что видят выгоду. Многие мои знакомые свои дачи переделали в такие отели и рекламируют их в соцсетях, договариваясь о найме с туристами хоть из США, хоть из Японии. И у них места бронируют за полгода – настолько высок сейчас интерес к отдыху в Грузии", - заключил Петре Мамрадзе.