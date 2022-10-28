Дербентская СЭС станет одной из крупнейших в России

Одна из самых крупных в России солнечных электростанций может заработать в Дагестане в следующем году. Разрешение на строительство Дербентской СЭС получено.

Солнечная энергетика – это одно из самых быстроразвивающихся направлений в сфере возобновляемых источников энергии в мире. В последние годы Россия также проявляет интерес к этой области. По мере увеличения спроса на «чистую» энергию развитие солнечной энергетики становится особенно актуальным. В этом контексте Дербентская солнечная электростанция (Дербентская СЭС) представляет собой знаковый проект, который, как ожидается, преобразит энергетическую структуру Дагестана.

«В 2025 году в Дагестане появится одна из крупнейших солнечных электростанций в России. ООО "Новая энергия» получило разрешение на строительство Дербентской солнечной электростанции. <> В настоящее время между компанией и генеральным подрядчиком заключается договор на проведение строительно-монтажных работ и поставку оборудования»

– Минэнерго Дагестана

Дербентская СЭС предполагает значительные инвестиции в размере 6,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены не только на строительство самой станции, но и на создание соответствующей инфраструктуры, что, в свою очередь, позволит обеспечить долгосрочное развитие энергетической системы региона. Инвестиции являются одним из ключевых факторов, определяющих успешность проекта.

Авторы проекта отмечают, что Дагестан располагает значительными природными ресурсами, которые могут быть использованы для генерации солнечной энергии. Регион имеет высокую солнечную инсоляцию, что делает его идеальным местом для строительства солнечных электростанций. Таким образом, создание Дербентской СЭС – это не только шаг к энергетической независимости региона, но и возможность для дальнейшего расширения и развития солнечной энергетики.

Согласно экспертным оценкам, Дербентская СЭС сможет генерировать более 140 миллионов кВт*ч солнечной энергии в год. Это не только поддержит устойчивое развитие региона, но и существенно снизит зависимость от традиционных источников энергии.