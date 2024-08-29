Обвиняемого в убийстве девочки арестовали на Кубани

Учащаяся одной из школ на Кубани была убита в начале текущего месяца. О пропаже девочки сообщили ее близкие.
В Краснодарском крае арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней местной жительницы. Об этом информирует 27 сентября объединенная пресс-служба судов края.
"Следствие ходатайствовало о заключении под стражу 35-летнего мужчины, обвиняемого по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд ходатайство удовлетворил"
– пресс-служба
Обвиняемый будет находиться под арестом до 2 ноября.
Что произошло?
Школьница была убита в ночь с 1 на 2 сентября. В полицию обратилась ее мама. Женщина рассказала, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. Позднее тело школьницы было найдено в реке.