Засуха в Ингушетии: власти вводят режим ЧС

Аномальная жара в Ингушетии, погубившая более трети всего урожая в республике, стала поводом для введения в большинстве районов и городов режима чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС начинает действовать на большей части территории Ингушетии из-за необычной сильной для осени жары, вызвавшей засуху, которая уничтожила урожай в Ингушетии, рассказали в администрации Сунженского района.

"В связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи правительство Ингушетии ввело режим чрезвычайной ситуации на территории Малгобекского, Назрановского и Сунженского муниципальных районов и городских округов Карабулак, Сунжа и Малгобек"

– власти

Таким образом, режим ЧС не распространяется только на горный Джейрахский район, а также города Назрань и Магас.

Новый режим останется в силе до особого распоряжения.

Ранее о засухе заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. От жары пострадали и озимые, и яровые культуры. Непогода уничтожила урожай на 26 тыс га, что составляет почти 40% от всех посевов в регионе.