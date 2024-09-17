Засуха в Ингушетии: власти вводят режим ЧС

Режим ЧС начинает действовать на большей части территории Ингушетии из-за необычной сильной для осени жары, вызвавшей засуху, которая уничтожила урожай в Ингушетии, рассказали в администрации Сунженского района.
"В связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи правительство Ингушетии ввело режим чрезвычайной ситуации на территории Малгобекского, Назрановского и Сунженского муниципальных районов и городских округов Карабулак, Сунжа и Малгобек"
– власти
Таким образом, режим ЧС не распространяется только на горный Джейрахский район, а также города Назрань и Магас.
Новый режим останется в силе до особого распоряжения.
Ранее о засухе заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. От жары пострадали и озимые, и яровые культуры. Непогода уничтожила урожай на 26 тыс га, что составляет почти 40% от всех посевов в регионе.