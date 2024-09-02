Легковушка сорвалась в пропасть в Дагестане

Легковушка сорвалась с 20-метровой высоты в Дагестане водитель погиб. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

В Дагестане легковой автомобиль сорвался с обрыва высотой 20 м. По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель. Эта трагедия вновь напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности за рулем.

«Трагедия произошла 8 сентября в 00:30 на окраине села Рукель. 54-летний житель Дербента за рулем «Лады Веста» не справился с управлением и сорвался с 20-метрового обрыва»

– пресс-служба МВД по республике

Инцидент произошел в районе серпантина, где дорога опасна из-за поворотов и крутого спуска. Предполагается, что водитель не справился с управлением, что и привело к аварии.

Аварии на подобных участках дорог не редкость, и каждый год происходят несколько ДТП с летальным исходом. Поэтому водителям необходимо быть максимально внимательными на подобных участках, следить за скоростью и не рисковать своей жизнью и жизнями пассажиров.