Пожилой водитель "четверки" погиб в ДТП в Дагестане

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня днем в Дагестане. Его жертвой стал пенсионер, проживавший в Дербенте. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице.

Житель Дербента скончался от травм, полученных в результате автомобильной аварии, сообщили в МВД Дагестана.

Трагедия произошла сегодня днем, приблизительно в 15.30, на трассе "Кавказ". Водитель "Киа", 53-летний житель Дербента, выезжал на трассу. По не указанной причине он не уступил дорогу автомобилям, которые ехали по ней, и в результате врезался в "ВАЗ-2104", за рулем которого был 73-летний пенсионер.

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель "Жигулей". Его госпитализировали в дербентскую больницу. Несмотря на все усилия врачей, мужчина умер. Причиной его смерти стали полученные в ДТП травмы.