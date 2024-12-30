Несколько машин устроили ДТП на трассе в Ставрополье

Три автомобиля допустили аварию в Ставропольском крае. В результате пострадали три человека, они находятся в больнице.

Автоавария с участием трех машин произошла на дороге в Ставропольском крае, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции

ДТП произошло вечером 10 января на 208 км дороги Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минводы. Водитель "Киа" врезался в автомобиль "Лада Гранта", которая была впереди иномарки.

После столкновения с "Киа" отечественный автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где врезался в машину "Шкода".

В тройном ДТП пострадали водитель "Гранты", а также водитель и пассажир "Шкоды". Все раненые находятся в буденновской больнице.

Стоит добавить, что водитель "Киа" за последние годы четырежды привлекался к ответственности за нарушение дорожных правил.