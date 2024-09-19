Вестник Кавказа

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

Ботлихский район обрел популярность среди туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ботлихский район наращивает турпоток. В Дагестане заявили, что он вырос в два раза. Путешественников привлекают локации, связанные с боевыми действиями в 1999 году.

Руководитель Ботлихского района Дагестана Руслан Гамзатов заявил о росте популярности района среди путешественников. По его словам, турпоток за последние годы вырос в 2 раза.

Гасанов подчеркнул, что туристы больше всего интересуются местами, которые связаны с разгромом террористических групп, произошедшим в августе 1999 года.

Он добавил, что в этом году Дагестан отмечал годовщину тех событий, а в Ботлихском районе в эту честь были организованы различные мероприятия.

Помимо этого, чиновник считает, что наплыв туристов происходит за счет качественной инфраструктуры, дорог и появления гостевых домов. Он также сказал фестивале на берегу озера Кезеной-Ам.

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