Вестник Кавказа

Дагестан попросил 900 млн рублей на создание дамбы на Тереке

Дагестан попросил 900 млн рублей на создание дамбы на Тереке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане на реке Терек может появиться дамба. На ее строительство требуется около 900 млн рублей бюджетных средств.

Возможность создания дамбы на реке Терек в Дагестане обсудили в Москве председатель регионального правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил рассмотреть вопрос финансирования проведения работ по строительству русловыпрямительной дамбы и водооградительных валов на реке Терек по левому берегу ориентировочной стоимостью более 900 млн рублей в рамках реализации комплекса мер по проведению противопаводковых и природоохранных мероприятий на территории Дагестана"

– пресс-службе правительства Дагестана

На Тереке существует угроза прорыва водооградительных валов, а обильные осадки, такие как наблюдались этим летом, могут вновь привести к значительному подъему воды в местных реках и к угрозе возникновения ЧС.

На встрече было принято решение о том, что в октябре в Дагестан будет направлена группа специалистов Минприроды. Они займутся изучением и оценкой ситуации на местности.

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