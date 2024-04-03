Вестник Кавказа

Кубань нарастила товарооборот с Африкой

Африканец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край нарастил товарооборот со странами Африки до 10%. Структура экспорта края на протяжении последних четырех лет остается стабильной.

В последние годы Краснодарский край демонстрирует значительный рост товарооборота с африканскими странами. Этот успех стал возможен благодаря активной работе по переориентации экспорта на новые рынки. Увеличение доли товарооборота с Африкой до 10% открывает новые горизонты для местного бизнеса и укрепляет экономику региона, заявил вице-губернатор края Александр Руппель.

«В условиях геополитического шторма последних лет первоочередной задачей было не допустить просадки в части экспорта. Это большая работа, в том числе - по переориентации экспорта на новые рынки. Нам интересны страны Ближнего Востока и африканские государства, преимущественно северной части континента. Здесь уже есть хорошие результаты. В 2023 году Краснодарский край вел торговлю с 37 странами Африки из 54, при этом Египет и Ливия вошли в десятку стран - лидеров по объему товарооборота. В I квартале 2024 года к ним, кстати, присоединилась и Республика Кот д’Ивуар - как итог - сейчас доля стран Африки в общем товарообороте Краснодарского края составляет уже 10%»

– Александр Руппель

По его словам, власти Краснодарского края активно работают над переориентацией экспорта. Для достижения успеха были разработаны конкретные стратегии, направленные на развитие внешнеэкономических связей с африканскими странами.

По данным статистики, аграрная продукция составляет около 80% от общего товарооборота с Африкой. Такие продукты, как зерно, овощи и фрукты, становятся идеальными для удовлетворения потребительского спроса на континенте.

Помимо агропромышленной продукции, значительную долю экспортируемых товаров составляют минеральная продукция. В частности, Краснодарский край имеет ряд месторождений полезных ископаемых, которые активно разрабатываются. Металлургия и химическая промышленность региона обеспечивают возможность для поставок качественных материалов и продуктов в Африку.

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