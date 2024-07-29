В канал в Карачаево-Черкесии сорвался минивэн

Трагедией закончилось сегодня падение в Большой Ставропольский канал в Карачаево-Черкесии автомобиля под управлением 40-летней женщины – она погибла.
Сегодня вечером в Большой Ставропольский канал в Карачаево-Черкесии рухнул автомобиль, его водитель погибла, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Управляла автомобилем 41-летняя местная жительница, по предварительным данным, ей не удалось справиться с управлением достаточно большим и неустойчивым на дороге автомобилем – выплыть она так и не смогла и погибла на месте происшествия, передает "Интерфакс".