Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил КНР с 75-летием образования

Ильхам Алиев поздравил КНР с 75-летием образования
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев направил поздравление Си Цзиньпину по случаю 75-летия Китая. КНР отметил юбилейный день образования 1 октября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики.

"Уважаемый господин Председатель,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ и передать наилучшие пожелания по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики", - говорится в поздравительном письме.

Китай за минувший период добился значительных успехов во всех сферах: в экономике, промышленности, науке, исследовании космоса, современных технологиях, обороне, в сфере социально-экономического благосостояния населения. КНР завоевала высокий авторитет на международной арене, стала одним из сильнейших и могущественных государств мира, и исключительная роль и заслуги во всех этих достижениях принадлежат и лично Си Цзиньпину, отметил президент Азербайджана.

"Нас радует нынешний уровень построенных на основе дружбы и взаимного уважения азербайджано-китайских межгосударственных связей, которые день ото дня обогащаются новым содержанием"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер высоко оценил встречу с главой Китая, которая состоялась в июле этого года в Астане. Она прошла в условиях искренности и взаимного доверия, был проведен обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества Азербайджана и Китая. "Считаю, что принятая в ходе встречи "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" является важным историческим шагом, наглядным проявлением взаимной решимости еще больше расширять и укреплять наше сотрудничество", - сообщил он.

"Высокий уровень наших политических отношений и активный диалог сегодня создают благоприятные условия для расширения сферы охвата нашего взаимовыгодного сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической, телекоммуникационной, гуманитарной и других областях. Хотел бы отметить наше плодотворное взаимодействие в рамках проектов "Пояс и путь" и "Средний коридор"

– Ильхам Алиев

Азербайджан полон решимости углублять совместную деятельность с Китаем в борьбе с изменением климата, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленых и низкоуглеродных технологий, теснее сотрудничать с китайскими компаниями, имеющими передовой опыт. Ильхам Алиев выразил уверенность, что активное участие Китая в COP29 в Баку в ноябре внесет вклад в продвижение глобальной повестки климатической деятельности и достижение цели оставить будущим поколениям в наследство более чистый и устойчивый мир.

"Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем, наше взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах совместными усилиями будут и впредь развиваться в интересах наших дружественных народов, а наше стратегическое партнерство будет еще более углубляться"

– Ильхам Алиев

Также президент Азербайджана пожелал китайскому лидеру крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному китайскому народу – постоянного спокойствия, благополучия и процветания.

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