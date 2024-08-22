Вестник Кавказа

"Год семьи" отпраздновали в Хунзахе

"Год семьи" отпраздновали в Хунзахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из сел Хунзахского района прошли мероприятия по случаю Года семьи. Свои достижения на них представили почти два десятка муниципалитетов Дагестана.

На этой неделе в селе Цада Хунзахского района состоялись мероприятия, посвященные Году семьи. Об этом расcказали в правительстве Дагестана.

В мероприятиях поучаствовал премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он обратился к гостям с речью, а затем обошел установленные площадки и подворья.

Отмечается, что свои достижения представили 19 муниципалитетов. Они познакомили гостей с кухней и народными промыслами. Кроме того, у всех пришедших на праздник была возможность посетить спортивную и арт-площадку.

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