"Год семьи" отпраздновали в Хунзахе

В одном из сел Хунзахского района прошли мероприятия по случаю Года семьи. Свои достижения на них представили почти два десятка муниципалитетов Дагестана.

На этой неделе в селе Цада Хунзахского района состоялись мероприятия, посвященные Году семьи. Об этом расcказали в правительстве Дагестана.

В мероприятиях поучаствовал премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он обратился к гостям с речью, а затем обошел установленные площадки и подворья.

Отмечается, что свои достижения представили 19 муниципалитетов. Они познакомили гостей с кухней и народными промыслами. Кроме того, у всех пришедших на праздник была возможность посетить спортивную и арт-площадку.