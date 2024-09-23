Реклама пополнила бюджет Махачкалы

Администрация Махачкалы провела аукцион на право размещения рекламных конструкций в городе. Это принесло городскому бюджету 282 млн рублей.

Администрация Махачкалы провела аукцион на право размещения рекламных конструкций, результатом которого стало привлечение значительных финансовых средств. Он прошел в условиях конкурентной борьбы, что способствовало повышению итоговой суммы, полученной городом. В результате успешного проведения аукциона в бюджет столицы Дагестана поступило 282 млн рублей.

Аукционные доходы позволили выделить значительные средства на те проекты, которые долгое время ожидали своей очереди. Процесс аукциона прошел в соответствии с установленными нормами и правилами, что подчеркнуло открытость и прозрачность данного мероприятия.

«Это не только укрепляет экономические позиции нашей столицы, но и открывает новые возможности для улучшения городской инфраструктуры»

– первый заместитель главы города Нариман Темуркаев

Согласно официальной информации средства от аукциона будут направлены на модернизацию общественного транспорта и благоустройство общественных пространств. В современных условиях эти аспекты имеют первостепенное значение для комфортного проживания граждан.

В частности, будут закуплены новые автобусы и троллейбусы, улучшится инфраструктура. Кроме того, значительная часть полученных средств будет направлена на благоустройство общественных пространств.