Вестник Кавказа

День Краснодара отметят легендарным оперным шоу

Краснодар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
День Краснодара, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, несмотря на отсутствие массовых мероприятий, не пройдет незамеченным для жителей и гостей города– им покажут легендарное оперное шоу "Классика на Дворцовой".

В этом году администрация Краснодара и компания "Ростелеком" в День города подготовили жителям и гостям кубанской столицы незабываемый подарок - показ на большом экране в центре города легендарное оперное шоу "Классика на Дворцовой", которое ежегодно завершает празднование Дня Санкт-Петербурга.

"Это имперский размах, яркие краски и новейшие технологии, арии из известных опер и эстрадные хиты ХХ века. Каждый номер - фантастические 3D-декорации, сотни роскошных костюмов и уникальная хореография"

- организаторы шоу

Жители кубанской столицы смогут погрузиться в атмосферу белых ночей и Дня города Северной столицы. Оперное шоу можно будет посмотреть вечером и в Муниципальном концертном зале, передает "АиФ-Юг".

Специально для гостей шоу в программе вечера покажут в записи четыре концерта "Классики на Дворцовой", в которых приняли участие такие звезды, как ярчайший итальянский тенор оперного Олимпа Витторио Григоло, сопрано из ЮАР Пумеза Матшикиза, меццо-сопрано из Израиля Майя Гоур, бас из Бразилии Матеус Франса и целая россыпь российских оперных исполнителей.

Вход свободный.

Напомним, в День города краснодарцев ожидают небольшие мероприятия - праздничные концерты в учреждениях культуры, а также активности в парках и скверах, численность которых из соображений безопасности не будет превышать 1 тыс человек.

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