Под Волгоградом пылает сосновый бор

Сегодня вечером в Новоаннинском лесничестве в Волгоградской области вспыхнул лесной пожар – огонь охватил полгектара леса, его тушат профессионалы из МЧС и других ведомств.

В Новоаннинском лесничестве Волгоградской области вспыхнул лесной пожар, который уже охватил 0,5 га соснового бора, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации диспетчера региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Волгоградской области, пожар в Новоаннинском лесничестве. Горит 0,5 га сосны"

- МЧС Волгоградской области

На тушение пожара брошены значительные силы – с огнем борются подразделения МЧС России, специалисты противопожарной службы региона, комитета природных ресурсов и лесного хозяйства и экологии области, передает "Интерфакс".

Причина пожара пока не установлена, информации о пострадавших также не поступало.