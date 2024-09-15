Вестник Кавказа

Под Волгоградом пылает сосновый бор

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в Новоаннинском лесничестве в Волгоградской области вспыхнул лесной пожар – огонь охватил полгектара леса, его тушат профессионалы из МЧС и других ведомств.

В Новоаннинском лесничестве Волгоградской области вспыхнул лесной пожар, который уже охватил 0,5 га соснового бора, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации диспетчера региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Волгоградской области, пожар в Новоаннинском лесничестве. Горит 0,5 га сосны"

- МЧС Волгоградской области

На тушение пожара брошены значительные силы – с огнем борются подразделения МЧС России, специалисты противопожарной службы региона, комитета природных ресурсов и лесного хозяйства и экологии области, передает "Интерфакс".

Причина пожара пока не установлена, информации о пострадавших также не поступало.

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