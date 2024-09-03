Туристку с оторвавшимся легким спасли в Ставрополе

Уникальную операцию провели в Ставрополе: хирурги спасли жизнь женщине со множественными тяжелыми травмами, в том числе буквально пришив ей оторвавшееся легкое. Она уже выписана из больницы.

Упавшую с большой высоты туристку вылечили в Ставропольской краевой клинической больнице, в буквальном смысле пришив ей оторвавшееся легкое, рассказали в Минздраве Ставропольского края.

Трагедия едва не произошла в Карачаево-Черкесии. Туристка, 31-летняя женщина, приехала туда на отдых. В какой-то момент она отправилась на прогулку, во время которой сорвалась со скалы и упала с большой высоты.

Женщина выжила, но получила тяжелейшие травмы. Ее доставили в Зеленчукскую ЦРБ. Там врачи, помимо переломов ребер и других костей, сотрясения мозга и разрыва бронха, обнаружили у нее отрыв правого легкого. Пострадавшую экстренно отвезли в Ставропольскую краевую клиническую больницу, специалисты которой подтвердили отрыв легкого, после чего провели соответствующую операцию.

"Филигранное хирургическое вмешательство в операционной отделения гнойной хирургии провели главный внештатный торакальный хирург МЗ СК, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной хирургии СтГМУ профессор Артур Насирович Айдемиров и заведующий отделением гнойной хирургии Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Мурат Далхатович Байрамкулов"

– Минздрав

В ведомстве отметили, что при разрыве бронхов смертность очень высока – она составляет 50%. Однако быстрая постановка правильного диагноза в КЧР и операция в Ставрополе не только спасли туристку, но и позволили ей избежать инвалидности, которая была бы неминуема после утраты легкого.

Осложнений у женщины не возникло, и уже через две недели ее выписали из больницы.