Вестник Кавказа

Регионы СКФО готовы помочь Дагестану после взрыва на заправке

взрыв на заправке в пригороде Махачкалы
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале ГУ МЧС России по Дагестану
Соседи Дагестана по СКФО готовы оперативно помочь ему в связи со взрывом на АЗС. Жертвами трагедии стали минимум 10 человек.

Весь Северо-Кавказский федеральный округ готов помочь Дагестану в связи с трагедией, произошедшей в пятницу вечером. Об этом сказано на страницах в соцсетях полпреда президента России в СКФО.

"Полпред отметил готовность всех регионов СКФО оперативно при необходимости оказать органам власти Дагестана всю необходимую поддержку"

– Telegram-канал полпреда

Юрий Чайка выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелав также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Кроме того, он отметил, что обстоятельства произошедшего обязательно будут расследованы тщательным образом.

"Весь Северный Кавказ молится о скорейшем выздоровлении всех, кто пострадал в результате трагедии. Искренне соболезную родным и близким погибших"

– Юрий Чайка

Напомним, вечером 27 сентября раздался взрыв на АЗС, расположенной в пригороде Махачкалы. Погибли 10 человек, включая двух детей. Получили ранения 11 граждан. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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