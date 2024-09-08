Муфтий Чечни избран председателем Координационного центра мусульман СКФО

Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Внеочередные выборы прошли в мечети Черкесска.

Муфтий Чечни Салах Межиев бл избран на пост председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Это решение было озвучено пресс-службой центра и стало знаковым моментом не только для чеченского общества, но и для всего Северного Кавказа и России в целом.

«Председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа избрали муфтия Чеченской Республики Салаха Межиева. Внеочередные выборы состоялись в мечети Черкесска на заседании совета муфтиев после избрания нового председателя ДУМ Карачаево-Черкесии»

– пресс-служба центр КЦМСК

Координационный центр мусульман Северного Кавказа был создан для объединения мусульманских организаций в регионе, улучшения их взаимодействия и координации религиозной жизни. Этот орган реализует множество направлений деятельности, включая организацию образовательных программ и проведение культурных мероприятий. Задачи КЦМСК также включают защиту прав мусульман и развитие межконфессионального диалога.

Учитывая культурное и религиозное многообразие Северного Кавказа, роль такого центра становится особенно актуальной. Он помогает находить общий язык между различными этническими группами и обеспечивать мирное сосуществование.