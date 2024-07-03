Вестник Кавказа

Нового муфтия Карачаево-Черкесии выберут через десять дней

Полумесяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Имя нового муфтия КЧР станет известно в конце сентября. Предыдущий муфтий скончался в начале этого месяца.

Выборы нового муфтия Карачаево-Черкесии пройдут в конце текущего месяца. Об этом поведали в среду в Духовном управлении мусульман республики.

"Принято решение 28 сентября провести съезд мусульман республики, на котором будут избирать нового муфтия КЧР"

– представитель регионального ДУМ

В управлении отметили, что временно исполнять обязанности муфтия будет один из его заместителей – Мухаммад-хаджи Эркенов, передает ТАСС.

Напомним, ранее должность муфтия КЧР занимал Исмаил-хаджи Бердиев. Он ушел из жизни 5 августа в возрасте 70 лет.

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