Ставропольем будет управлять временное правительство

Правительство Ставропольского края сегодня после вступления в должность губернатора края Владимира Владимирова сложило свои полномочия, но пока будет временно исполнять свои обязанности.

Правительство Ставрополья сегодня в полном составе перешло в категорию временно исполняющих обязанности, сообщает пресс-служба губернатора.

"После вступления Владимира Владимирова в должность губернатора Ставропольского края правительство края в соответствии с краевым законодательством сложило свои полномочия перед вновь избранным руководителем региона"

- пресс-служба губернатора Ставрополья

Формирование нового состава краевого правительства займет некоторое время, в течение которого все первые заместители и заместители председателя правительства края будут исполнять свои обязанности в новом статусе: все министры и руководители ведомств не отправлены в отставку, а продолжают работу в рамках срочных контрактов.

Напомним, ранее сегодня в Ставрополе прошла торжественная инаугурация переизбранного на очередной срок губернатора края Владимира Владимирова.