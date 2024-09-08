Вестник Кавказа

Инаугурация Владимирова состоялась в Ставрополе

Инаугурация Владимирова состоялась в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Владимиров вступил в должность главы Ставропольского края. На выборах губернатор получил более 79% голосов избирателей.

Во Дворце культуры и спорта Ставрополя состоялась церемония инаугурации краевого губернатора Владимира Владимирова. Он вступает на пост в третий раз.

Участие в мероприятии приняли замполпреда президента РФ на Кавказе Андрей Конин, руководители республик СКФО, представители правительств регионов и другие гости.

Напомним, Владимиров победил на выборах, набрав 79,67% голосов избирателей. Ему вручили удостоверение об избрании пост губернатора края. Он также принес присягу.

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