Малоимущие семьи в Казахстане получат приставки для цифрового телевидения

Малообеспеченные семьи в Казахстане будут обеспечены бесплатными телевизионными приставками для приема цифрового телевидения – такое решение принял Минкульт страны.

Министерство культуры и информации Казахстана в связи с переходом на новый формат телевещания утвердило правила обеспечения граждан, получающих адресную социальную помощь, телевизионными абонентскими приставками для приема сигналов цифрового телевидения.

Цифровые ТВ-приставки еще до завершения полного перехода на цифровое телевещание получат все малоимущие семьи – для этого нужно будет лишь подать заявление по месту жительства или обратиться к акиму своего села, передает "АиФ-Казахстан".

Приказ вступает в силу 7 октября 2024 года.

Ожидается, что Казахстан поэтапно перейдет на новый формат телевещания до 1 декабря 2025 года. Установка оборудования для его приема будет проводиться бесплатно.