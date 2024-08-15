Оценивать инвалидность в Казахстане будут независимые эксперты

Власти Казахстана решили вопрос, вызывавший множество нареканий у граждан, которым требовалась оценка степени их инвалидности – пока в формате пилотного проекта этим занимаются независимые эксперты.

В скором времени инвалидность в Казахстане будет устанавливаться по-новому – к этой процедуре власти привлекут независимых специалистов, сообщило министерство труда и социальной защиты населения страны.

Нововведение уже заработало: независимые эксперты в пилотном режиме проводят освидетельствование граждан, направленных медицинскими учреждениями на медико-социальную экспертизу, в дистанционном формате. В полном объеме институт независимых экспертов заработает с 1 января 2025 года, передает "АиФ-Казахстан".

Проводить обследование будут профессиональные сертифицированные специалисты, отбирать их будут на конкурсной основе с учетом их квалификации и опыта работы.

Что интересно, обследование полностью исключает возможный риск коррупции - медицинские документы к ним будут поступать в электронном и обезличенном виде из информационных систем государственных органов и Минздрава страны, к тому же распределяться они будут экстерриториально: так, эксперты в Алматы получат документы из любых других регионов страны, кроме Алматы.

После установления группы инвалидности социальные выплаты и социальные услуги заявителям будут предоставляться в автоматическом режиме.

Сейчас освидетельствование в дистанционном формате проводится по 30 категориям, уже рассмотрено более 60,4 тыс заявок из всех регионов страны, добавили в министерстве.