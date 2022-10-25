Вестник Кавказа

Власти уравняют цены на автозаправках Казахстана

Власти уравняют цены на автозаправках Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени цены на автогаз и бензин на автозаправочных станциях Казахстана уравняются, для чего Минэнерго страны в будущем 2025 году планирует вновь поднять цены на газомоторное топливо.

Министерство энергетики Казахстана планирует сравнять цены на автогаз и бензин, поскольку автовладельцы активно переходит на газомоторное топливо и в стране наблюдается его дефицит, заявил в кулуарах парламента вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

"Мы поэтапно планируем повышение цен. В этом году мы подняли цены на 5-8 тенге. В следующем году планируем поднять их еще на сумму до 10 тенге"

- Алибек Жамауов

При этом в различных регионах страны сохраняются разные цены на заправках – так, в Алматы сейчас автогаз стоит 75 тенге за литр, в следующем году после повышения ориентировочно его цена вырастет до 85 тенге, поведал вице-министр, передает Sputnik Казахстан.

Ведомство последние два года в ручном режиме пытается нивелировать разницу в ценах и даже ввело запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, для чего глава Минэнерго попросил национальные компании поддержать его и выработать больше сжиженного нефтяного газа, нежели другого топлива.

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