Вестник Кавказа

Казахстан готов нарастить нефтяные поставки в Германию

Казахстан готов нарастить нефтяные поставки в Германию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Казахстана сообщил о готовности республики увеличить объемы поставок нефти в ФРГ. Он добавил, что диалог между странами за последний год стал более доверительным.

Казахстан готов к наращиванию нефтяного экспорта на рынок Германии. Такое заявление сделал 17 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что РК надеется на поддержку в вопросе обеспечения поставок углеводородов.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов"

– казахстанский лидер

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что начавшийся год назад диалог двух стран на высшем уровне стал регулярным и более доверительным.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Цель визита Шольца в Астану озвучили в Казахстане

Цель визита Шольца в Астану озвучили в Казахстане

Лошади Пржевальского прилетят в Казахстан летом на военном самолете

Лошади Пржевальского прилетят в Казахстан летом на военном самолете

Казахстан исполнил обязательства по поставкам газа в Германию

Казахстан исполнил обязательства по поставкам газа в Германию

Сколько тонн казахстанской нефти получила Германия?

Сколько тонн казахстанской нефти получила Германия?

Автомобили Skoda будут собирать в Казахстане

Автомобили Skoda будут собирать в Казахстане

Грузовой авиахаб создаст в Казахстане Германия

Грузовой авиахаб создаст в Казахстане Германия

Казахстан отправит в Германию 1,2 млн тонн нефти в будущем году

Казахстан отправит в Германию 1,2 млн тонн нефти в будущем году

Казахстан заявил о поставках 0,1 млн т нефти в Германию в августе

Казахстан заявил о поставках 0,1 млн т нефти в Германию в августе

Казахстан готов увеличивать поставки нефти в Германию

Казахстан готов увеличивать поставки нефти в Германию

Казахстан в марте продолжит поставки нефти в Германию

Казахстан в марте продолжит поставки нефти в Германию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы