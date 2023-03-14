Казахстан готов нарастить нефтяные поставки в Германию

Лидер Казахстана сообщил о готовности республики увеличить объемы поставок нефти в ФРГ. Он добавил, что диалог между странами за последний год стал более доверительным.
Казахстан готов к наращиванию нефтяного экспорта на рынок Германии. Такое заявление сделал 17 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что РК надеется на поддержку в вопросе обеспечения поставок углеводородов.
"Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов"
– казахстанский лидер
Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что начавшийся год назад диалог двух стран на высшем уровне стал регулярным и более доверительным.