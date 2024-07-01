Дагестан усовершенствует ТЭК региона

Дагестан и Российское энергетическое агентство Минэнерго РФ будут развивать ТЭК региона: соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня на полях Международного форума "Российская энергетическая неделя-2024".

Правительство Дагестана подписало соглашение о сотрудничестве с РЭА Минэнерго России, сообщает Telegram-канал Минэнерго Дагестана.

"Документ подписали первый заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц и генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

Стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества по вопросам социально-экономического и научно-технического развития в топливно-энергетическом комплексе"

- Минэнерго Дагестана

ТЭК региона давно нуждается в в повышении энергетической эффективности, и содействие в развитии науки и производства, а также в его цифровой трансформации затронет формирование фактических и прогнозных топливно-энергетических балансов и развития рынков газомоторного топлива, подчеркнули в РЭА Минэнерго РФ.

Также Минэнерго России поможет Дагестану в повышении квалификации его работников и развитии систем коммунальной инфраструктуры, организовав планирование и управление местными объектами ТЭК и ЖКХ.