Вестник Кавказа

Операция Израиля в Ливане: что известно об атаке по Бейруту

Операция Израиля в Ливане: что известно об атаке по Бейруту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль наносит удары по Бейруту, серия взрывов произошла ночью, затем атака возобновилась утром. Цель Израиля - объекты и склады движения "Хезболла".

После серии взрывов в Бейруте накануне и в ночные часы, авиаудары истребителей ВВС Израиля были возобновлены этим утром.

Утром взрывы гремели на южной окраине города, ночью были атакованы районы Губейри, Кафаат, Тахвита, Харет-Хорейк, Эль-Лейлаки, пригороды Бейрута Шуэйфат и Эль-Хадас, также лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна.

Накануне Израиль впервые с тех пор, как обострился конфликт, обратился к жителям Бейрута с призывом эвакуироваться из определенных районов города. Видеообращение к ливанскому населению было записано на арабском языке, также была опубликована схема районов и кварталов с отмеченными зданиями, которые были названы объектами "Хезболла".

Многие жители названных районов провели ночь на набережной, на пляже или в парках, спасаясь от авиаударов.

Погибшие в Бейруте

В результате массированной атаки погибли, по данным Минздрава Ливана шестеро, пострадал по крайней мере 91 человек. По данным СМИ, в списках погибших дочь генерального секретаря движения "Хезболла" шейха Хасана Насруллы Зайнаб Нусралла. ЦАХАЛ информирует об уничтожении ряда командиров шиитского движения.

"Армия обороны Израиля уничтожила командующего ракетным подразделением "Хезболла" на юге Ливана, а также других командиров в подразделении"

– ЦАХАЛ

Удары наносятся по подземным целям под жилыми кварталами, там, где по сведениям израильских военных, находятся штабы, склады оружия и другие объекты "Хезболла".

Контроль аэропорта

Также несколько взрывов произошло около аэропорта - были взорваны две автозаправки. В настоящее время самолеты ВВС патрулируют пространство возле аэропорта Бейрута, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он отметил, что Израиль не допустит поставок оружия через воздушную гавань города. По данным ЦАХАЛ, поставки вооружения планировались со стороны Ирана.

"Мы заявляем, что не позволим вражеским рейсам с вооружениями совершить посадку в гражданском аэропорту Бейрута"

– Хагари

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 26 сентября объявил, что военная операция ЦАХАЛ в Ливане будет продолжена "до победы" над вооруженными формированиями "Хезболла".

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