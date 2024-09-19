Вестник Кавказа

Израиль сказал, что будет с Ливаном

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле заявили о стремлении завершить операцию в Ливане в кратчайшие сроки. Официальный представитель Армии обороны при этом отметил, что это может занять больше времени.

Власти Израиля намерены в кратчайшие сроки завершить операцию против ливанской "Хезболлы".

"Мы стремимся к тому, чтобы операция [в Ливане] была как можно менее продолжительной, поэтому мы атакуем очень мощно"

– официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари

Далее он отметил, что не исключает и негативного исхода операции, и тот факт, что ликвидация группировке может потребовать больше времени.

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