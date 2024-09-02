Вестник Кавказа

Ставрополье готовится к ветреным выходным

Ставрополье готовится к ветреным выходным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный ветер и до +28 градусов тепла ожидается в выходные в Ставропольском крае. Минимальная температура воздуха составит шесть градусов выше нуля.

Сильный ветер поднимется в выходные на Ставрополье, его скорость состоит около 11 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с.

Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют утренний туман. Непосредственно в регионально столице будет тепло и до +23 градусов.

«В субботу ночью, 28 сентября, столбик термометра покажет +8…+13 градусов, днем – +22…+27 градусов. Ветер восточный, его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.  В воскресенье, 29 сентября, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью и +23…+28 градусов днем»

– Гидрометцентр СК

На протяжении будущей рабочей недели погода существенно не изменится. Также будет тепло – до +22 градусов и обойдется без дождей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Часть Ставрополья осталась без света из-за строительства ЛЭП

Часть Ставрополья осталась без света из-за строительства ЛЭП

Туристку с оторвавшимся легким спасли в Ставрополе

Туристку с оторвавшимся легким спасли в Ставрополе

Еще 8 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Еще 8 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Вытрезвители снова заработают на Ставрополье

Вытрезвители снова заработают на Ставрополье

Инклюзивная школа заработает в Ставрополе

Инклюзивная школа заработает в Ставрополе

Бал молодоженов под открытым небом пройдет в Пятигорске

Бал молодоженов под открытым небом пройдет в Пятигорске

Кисловодск примет международный спортивный марафон

Кисловодск примет международный спортивный марафон

Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском

Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском

Мост через Кубань отреставрировали на Ставрополье

Мост через Кубань отреставрировали на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы