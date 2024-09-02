Ставрополье готовится к ветреным выходным

Сильный ветер и до +28 градусов тепла ожидается в выходные в Ставропольском крае. Минимальная температура воздуха составит шесть градусов выше нуля.

Сильный ветер поднимется в выходные на Ставрополье, его скорость состоит около 11 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с.

Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют утренний туман. Непосредственно в регионально столице будет тепло и до +23 градусов.

«В субботу ночью, 28 сентября, столбик термометра покажет +8…+13 градусов, днем – +22…+27 градусов. Ветер восточный, его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье, 29 сентября, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью и +23…+28 градусов днем»

– Гидрометцентр СК

На протяжении будущей рабочей недели погода существенно не изменится. Также будет тепло – до +22 градусов и обойдется без дождей.