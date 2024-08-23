Пыльная буря и ураганный ветер ждут Ставрополье

Пыльная буря, сильный ветер и жара будут сопровождать школьные линейки на Старополье. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

В Ставропольском крае 2 сентября 2024 года погодные условия окажутся непростыми. Согласно метеорологическим прогнозам, на этот день над регионом нависнут три неблагоприятных фактора: пыльные бури, ураганные ветры и сильная жара.

«Сильный ветер, который уже несколько дней дует на Ставрополье со скоростью 6-11 м/с, порывами 15-20 м/с, а в краевой столице - стабильно 18-20 м/с, не ослабнет и в понедельник. В восточных районах он поднимет пыльную бурю. Стихать ветер начнет В ночь на среду - до 5-10 м/с по краю, до 12-14 м/с в Ставрополе»

– Гидрометцентр о региону

Отметим, что погодные условия, сопровождающие школьные линейки в Ставропольском крае 2 сентября, сложно назвать благоприятными для начала учебного года, но, соблюдая предосторожности, следуя рекомендациям специалистов и оставаясь бдительными, можно минимизировать риски и обеспечить безопасность всех участников.