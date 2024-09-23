Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти. Он отмечается в Азербайджане 27 сентября.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих социальных сетях публикацией в связи с 27 сентября – Днем памяти.

«Светлая память наших героев, погибших за Родину, всегда будет жить в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»

 – Мехрибан Алиева

Национальный день памяти был утвержден президентом страны 2 декабря 2020 года. В 2024 году 27 сентября исполняется четыре года с начала Второй Карабахской войны. В этот день в Азербайджане чтят память героев, отдавших жизни ради восстановления территориальной целостности страны.

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